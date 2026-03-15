В Василькове боевая часть от ракеты Х-101 влетела прямо в спальню к 19-летней девушке

В городе Васильков Киевской области боевая часть российской ракеты Х-101 пробила крышу частного дома и влетела прямо в спальню, где спала 19-летняя девушка. Боеприпас чудом не сдетонировал, поэтому она и ее мать остались живы.

Поврежденный дом эвакуировали, а территорию взяли под охрану. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

После ночного обстрела в частном доме в Василькове правоохранители обнаружили обломки российских ракет. Одна из боевых частей ракеты Х-101 пробила здание и оказалась в спальне, где на тот момент находилась 19-летняя жительница.

В доме также была ее мать. Обе женщины не пострадали, однако само здание подверглось значительным разрушениям и частично уничтожено. Семью эвакуировали в безопасное место.

На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Специалисты работают над обезвреживанием опасных элементов, которые остались после атаки.

Кроме того, еще одну боевую часть ракеты обнаружили во дворе – она упала на крышу автомобиля. Территорию вокруг дома временно оцепили и взяли под охрану полиции.

Ночная атака на Киевскую область привела к жертвам и раненым. Всего пострадали 22 человека, четверо погибли.

