В Украине ускорят создание Национального военного мемориального кладбища: что решили в Кабмине

В субботу, 19 августа, Кабинет министров Украины принял постановление "О реализации экспериментального проекта по проектированию Национального военного мемориального кладбища". На территории мемориального комплекса будут размещены военное кладбище, комплекс музейных зданий, ритуальное сооружение и прочие неотъемлемые объекты, предназначенные для достойной организации почетных захоронений.

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Об этом говорится в сообщении правительственного портала. Украинские Герои найдут своё последнее пристанище на территории Национального военного мемориального кладбища.

"Правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища. Приняли документ, регулирующий процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской громады Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд. Мы должны достойно почтить память украинских героев, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Мы навсегда перед ними в долгу", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

Планируется, что мемориальный комплекс включит в себя военное кладбище, комплекс музейных сооружений, ритуальное здание и другие соответствующие объекты, необходимые для устройства почетных захоронений.

На Национальном военном мемориальном кладбище будут похоронены украинские Герои, ценой собственной жизни защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что Украина будет вдохновляться опытом Арлингтонского национального кладбища в США для создания военного мемориального кладбища в Киеве. Этот мемориал будет для всех защитников нашей Украины, а не только для героев российско-украинской войны.

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