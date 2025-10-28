В центре внимания – защита местного самоуправления: Кличко встретился с президентом Конгресса местных и региональных властей СЕ

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Страсбурге с президентом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марком Коолсом.

"Говорили о работе местного самоуправления в Украине в условиях полномасштабной войны. А также – о защите прав местного самоуправления и демократии в Украине. Европейские партнеры интересуются состоянием реформы по децентрализации власти, которая была воплощена в нашей стране ранее. Поскольку получают все больше сигналов о давлении на органы местного самоуправления – политическое, финансовое, на уровне законодательного обеспечения их деятельности", – написал глава столицы.

Кличко обратился к господину Коолса, чтобы в Украину прибыла мониторинговая миссия Конгресса региональных и местных властей Совета Европы. Которая сделает выводы относительно ситуации, которая происходит.

По словам главы столицы, в Страсбурге проходит 49-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, где обсуждают ключевые вызовы для европейских общин в сфере демократии, безопасности и устойчивости.

"Встречусь здесь также с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсетом, представителями Банка развития Совета Европы. Приму участие в дискуссии о том, чем сегодня безотлагательно могут помочь европейские партнеры Украине и ее общинам. В частности, и накануне зимы, которая будет очень сложной для нас в условиях массированных атак врага на критическую инфраструктуру", – сообщил Кличко.