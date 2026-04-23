В центре Киеве будет улица Андрея Парубия – Киевсовет поддержал инициативу 'Евросолидарности'

С сегодняшнего дня в столице есть улица Героя Украины Андрея Парубия. За эту инициативу фракции "Европейская Солидарность" проголосовали 70 депутатов Киевского городского совета.

Лидер "ЕС" в Киевсовете Марина Порошенко отмечает: символично, что улица Андрея Парубия пролегает в непосредственной близости к Верховной Раде Украины – вдоль Мариинского парка, от улицы Грушевского до Парковой дороги.

"Спасибо каждому киевлянину, который поддержал эту инициативу во время общественного обсуждения и голосования на портале "Киев Цифровой", а также коллегам в столичном парламенте за ваши голоса "за". Убеждена, что это решение является чрезвычайно важным для Украины. Ведь имя Андрея неразрывно связано с утверждением украинской государственности, становлением современной парламентской традиции и последовательной защитой украинского языка и национальных интересов", – написала Марина Порошенко в соцсетях.

"Андрей Парубий не только творил новейшую историю украинского парламента, но и отстаивал стратегический курс государства на свободу, демократию и европейское будущее. Он был человеком государственного масштаба, для которого Украина всегда стояла выше политических игр. Представитель поколения творцов независимости, которые не просто говорили о сильном государстве, а ежедневно работали для его утверждения. Присвоение его имени проезда вблизи Верховной Рады Украины – это знак глубокого уважения к его вкладу в борьбу за независимость, развитие парламентаризма и укрепление национальной устойчивости", – убеждена Марина Порошенко.

"Это решение не о табличке. Оно о памяти и исторической справедливости, которая наконец нашла свой адрес. Наша команда "Европейской Солидарности" инициировала это еще в декабре. Для нас это не политика. Это долг. И сегодня Киевсовет единогласно эту инициативу поддержал", – отреагировал на это решение Петр Порошенко.

"Символично, что эта улица – на пересечении Грушевского и Парковой дороги. Рядом – Верховная Рада. Рядом – Мариинский парк. Рядом – Майдан. Все те места, где решалась судьба страны. И где был Андрей Парубий. Комендант Майдана. Создатель Самообороны. Председатель парламента. Человек, который не ждал, пока история произойдет – а творил ее как политик, который последовательно стоял за Армию, Язык и Веру – не как лозунги, а как фундамент государства", – пишет Порошенко в соцсетях.

"Мы вместе в 2019 шли в парламент. Он был моим близким другом и одним из тех, на кого я полагался в трудные времена. Скажу честно, без Андрея трудно. Сегодня, когда миллионы украинцев снова борются за государственность – на фронте, в тылу, в дипломатии – вопрос исторической справедливости перестает быть абстракцией. Он становится ответом на очень простой вопрос: кого мы чествуем и почему. Улица Андрея Парубия — это ответ. Это напоминание, что свобода и государственность имеет конкретные имена. И теперь каждый, кто будет проходить по этой улице, будет иметь шанс вспомнить: Украина не появилась сама по себе. Ее завоевали и продолжают защищать. И наш долг быть достойными этой памяти", – отмечает пятый Президент.

Напомним, Андрей Парубий был народным депутатом фракции "Европейская Солидарность".