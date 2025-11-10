В центре Киева произошел прорыв трубы: подтопило подвал дома, есть угроза оползня

В понедельник вечером, 10 ноября, в центре Киева произошел прорыв трубы. В Печерском районе столицы подтопило подвал дома.

Видео дня

Об этом сообщили в КГГА. Отмечается, что на месте аварии есть угроза оползня. Городские службы работают над ликвидацией порыва трубопровода на Печерском спуске.

"По предварительной информации в результате аварии происходит подтопление подвального этажа 9-этажного жилого дома. Также возможен оползень. Все необходимые специалисты привлечены для выяснения обстоятельств и устранения последствий", – говорится в сообщении столичных властей.

Сейчас Киевводоканал выполняет аварийно-ремонтные работы на Печерском спуске. Повреждения обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 мм. Аварийная бригада сейчас работает над локализацией утечки и отключением магистрали.

"В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам: Печерский спуск, 6, 8, 10. После завершения работ подача воды будет восстановлена. Специалисты работают, чтобы как можно быстрее вернуть водоснабжение", – говорится в сообщении местных властей.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять дней в Киеве и области синоптики прогнозируют переменчивую погоду по осадкам. Однако температура воздуха будет держаться на одном уровне.

Напомним, что во вторник, 11 ноября, в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. В некоторых домах света не будет по 8 часов подряд – это связано с последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!