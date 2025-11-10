В Киеве объявили графики отключения света на 11 ноября: сколько часов подряд не будет электроэнергии

Во вторник, 11 ноября, в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. В некоторых домах света не будет по 8 часов подряд – это связано с последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Видео дня

Детали обнародовала пресс-служба компании ДТЭК в Telegram. Там объяснили, что ограничения будут продолжаться в течение всех суток – с 00:00 до 24:00, а жителей просят следить за своими очередями в обновленных таблицах.

В ДТЭК сообщили, что большинство подгрупп будут иметь по три или четыре очереди отключения, а в некоторых районах – только две. Дольше всего без электричества будут сидеть подгруппы 1.1, 1.2 и 2.2 – до восьми часов в сутки.

Компания также уточнила, что перерывы между периодами отключений зависят от баланса потребления и генерации электроэнергии."Мы делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее", – отметили в ДТЭК.

Энергосистема под давлением

В "Укрэнерго" подтвердили, что промышленных потребителей также ожидают ограничения. Энергетики говорят, что ситуация остается напряженной после серии массированных атак на объекты энергетики.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к украинцам представители компании. В то же время в Киеве продолжается ремонт поврежденных линий питания, которые должны уменьшить продолжительность отключений в будущем.

Графики могут изменить

В то же время, отметили энергетики, время и объем ограничений могут измениться. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Для промышленности ограничения также будут действовать

Также, рассказали в "Укрэнерго", ограничения будут действовать и для промышленности. Причем дольше, чем для бытовых потребителей – с 08:00 до 22:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. Особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!