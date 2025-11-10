В Киеве объявили графики отключения света на 11 ноября: сколько часов подряд не будет электроэнергии
Во вторник, 11 ноября, в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. В некоторых домах света не будет по 8 часов подряд – это связано с последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Детали обнародовала пресс-служба компании ДТЭК в Telegram. Там объяснили, что ограничения будут продолжаться в течение всех суток – с 00:00 до 24:00, а жителей просят следить за своими очередями в обновленных таблицах.
В ДТЭК сообщили, что большинство подгрупп будут иметь по три или четыре очереди отключения, а в некоторых районах – только две. Дольше всего без электричества будут сидеть подгруппы 1.1, 1.2 и 2.2 – до восьми часов в сутки.
Компания также уточнила, что перерывы между периодами отключений зависят от баланса потребления и генерации электроэнергии."Мы делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее", – отметили в ДТЭК.
Энергосистема под давлением
В "Укрэнерго" подтвердили, что промышленных потребителей также ожидают ограничения. Энергетики говорят, что ситуация остается напряженной после серии массированных атак на объекты энергетики.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к украинцам представители компании. В то же время в Киеве продолжается ремонт поврежденных линий питания, которые должны уменьшить продолжительность отключений в будущем.
Графики могут изменить
В то же время, отметили энергетики, время и объем ограничений могут измениться. Поэтому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:
Для промышленности ограничения также будут действовать
Также, рассказали в "Укрэнерго", ограничения будут действовать и для промышленности. Причем дольше, чем для бытовых потребителей – с 08:00 до 22:00.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. Особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!