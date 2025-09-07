В центре Киева после атаки БПЛА горит здание Кабмина. Фото

В центре Киева, на Майдане Независимости, после атаки российских беспилотников в ночь на 7 сентября, возник пожар в здании Кабинета министров Украины. Возгорание произошло в результате вероятного сбивания вражеского БПЛА.

Видео дня

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко. На объекте работают пожарные.

Что известно

"В Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", – говорится в сообщении.

Кличко добавил, что в Святошинском районе снова возникло возгорание складских помещений. Все экстренные службы находятся на месте.

По информации городского головы, по состоянию на 7:59 известно о 17 пострадавших в Киеве. 7 человек госпитализированы в медицинские учреждения.

"Также бригада выехала на еще один вызов в Святошинский район. Предварительно, там падение обломков на открытой территории возле детского сада", – написал он.

На атаку по админзданию отреагировала и премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, пожарные сейчас ликвидируют возгорание.

"Да, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу. Здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Вечером, 6 сентября, Россия начала очередную атаку на Украину. Агрессор запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты массированно атаковали Кременчуг. После ряда взрывов в части города исчезла электроэнергия. Враг атаковал город десятками дронов-камикадзе, известно о повреждении моста через Днепр.

Как писал OBOZ.UA, 7 сентября российские захватчики ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Известно о повреждении домов в Святошинском и Дарницком районах. В результате атаки есть погибшие, среди них – ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!