В Центральном автовокзале Киева появится отель: опубликованы фото

Анна Прийма Кияни 15:58, 29.12.2020 Обновлено: 16:44, 29.12.2020

В здании Центрального автовокзала Киева после реконструкции появится отельный комплекс на третьем этаже.

"Киевпассервис" опубликовал в Facebook фотографии проекта с разными категориями номеров.

Также обустроят зону повышенного комфорта для ожидания рейсов и стойку рецепции.

Рецепция
"Киевпассервис"
Место ожидания
"Киевпассервис"
Отельный комплекс
"Киевпассервис"
Номер отеля
"Киевпассервис"

После окончания ремонтных работ в помещении также появятся эскалаторы и лифты, маркет-зона. В "Киевпассервисе" отметили, что за безопасностью внутри автовокзала будет следить собственная охрана.

Проект модернизации оценивается примерно в 2 млн евро. Ожидается, что ремонт закончится в марте 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте завершился аукцион по продаже "Киевпассервиса", в составе которого Центральный автовокзал Киева и 5 автостанций города. Цена продажи предприятия составила 230,89 млн грн. Победитель аукциона ООО "Бастион-групп".

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