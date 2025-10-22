В трех медучреждениях Киева развернули передвижные мобильные котельные

В столице 22 октября развернули мобильные передвижные котельные в трех медицинских учреждениях. Они будут обеспечивать теплом Перинатальный центр, а также Киевские городские клинические больницы №№ 10 и 12, пока городские службы будут устранять последствия вражеской атаки.

Об этом сообщили в КГГА.

Коммунальщики оперативно транспортировали и развернули передвижные котельные на местах, а также обеспечили их необходимым запасом топлива.

Тепловая мощность каждой котельной составляет 600 кВт. Они работают на дизельном топливе, что обеспечивает полную автономность их работы в течение длительного времени.

Теплоснабжение в эти медучреждения будет осуществляться таким образом, пока будут продолжаться ликвидационные работы, и ситуация с централизованным теплоснабжением не стабилизируется.

В КГГА также сообщили, что к оперативной работе Киев подготовил 53 мобильные передвижные котельные.

Стоит отметить, что по команде НЭК "Укрэнерго" с 16:00 в Киеве ввели графики почасовых отключений. Это необходимо для оживления длительно обесточенных потребителей.

Киевлян призвали экономно потреблять электроэнергию.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 октября в Киеве прогремели мощные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по столице баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. В результате разгорелись пожары в нескольких районах города, есть пострадавшие и погибшие.

