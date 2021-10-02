В столице провели "Марш за Киев": участники требовали более ста реформ. Фото и видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Кияни
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В столице провели 'Марш за Киев': участники требовали более ста реформ. Фото и видео

В Киеве в субботу, 2 октября, несколько тысяч человек провели "Марш за Киев". В событии участвовали различные городские инициативы и организации, которые выдвигали свои требования. В частности, относительно нового генплана столицы и борьбе с незаконными застройками.

Событие транслировалось на Facebook-странице, посвященной мероприятию. Его организаторами стали более 40 организаций, которые вместе требуют проведения около ста реформ (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Марш начался на площади Конституции, у здания украинского парламента. Далее киевляне в составе 18 колонн направились к Киевской городской государственной администрации через Правительственный квартал и Офис президента.

Видео дня
"Марш за Киев"
Активисты направлялись к КГГА

Возле Верховной Рады участники установили артобъект от Колонны архитекторов "ЖК 5655" – жилой комплекс вблизи Софии Киевской. Он символизирует протест против соответствующего проекта закона о реформировании сферы градостроительной деятельности.

Участия брали несколько тысяч человек
Инсталляция "ЖК 5655"

Под ОП активисты разорвали пластиковую фигуру длинных рук, которые якобы "тянутся к городу" – так они требовали вернуть городу самоуправление.

В столице провели "Марш за Киев": участники требовали более ста реформ. Фото и видео
В столице провели "Марш за Киев": участники требовали более ста реформ. Фото и видео
В столице провели "Марш за Киев": участники требовали более ста реформ. Фото и видео

5 главных требований активистов:

  • остановить массовую застройку столицы;

  • создать новый Генплан Киева и отказаться от старого;

  • провести реформу транспорта и мобильности;

  • вернуть самоуправления и районные советы в уменьшенных районах;

  • обеспечить чистую воду из-под кранов и чистый воздух.

Все свои требования участники и организаторы "Марша за Киев" описали в " Зеленой книге ". По их убеждению, реализация таких реформ поможет столице стать европейским городом. Требования должны передать местным властям после окончания марша.

Как сообщал OBOZREVATEL, под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку украинцев-узников Кремля. Участники события зажгли файеры.

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