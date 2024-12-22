В сети появилось видео, как 'военные' просят помощи у людей под ТЦ: полиция опровергла. Видео

В сети распространилось видео, на котором якобы бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины попрошайничали возле торгового центра в Киеве. Этот ролик с мужчинами снял бывший военный и участник боевых действий – он пообщался с этими лицами, которые просили у людей деньги, и опубликовал запись в Instagram. Однако впоследствии выяснилось, что граждане на видео не имеют никакого отношения к ВСУ.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве. Упомянутое видео правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем двое мужчин – один с признаками инвалидности, а другой одетый в военную форму без опознавательных знаков, находились возле ТЦ в Дарницком районе столицы.

"Они просили у граждан средства, представляясь бывшими военными ВСУ. Во время общения с автором ролика, действительно бывшим военным и участником боевых действий, мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать", – сказано в сообщении.

Этот пост набрал около 200 тысяч просмотров, его активно распространяли и в других социальных сетях. Это, отметили в полиции, создавало у граждан искаженную картину брошенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства.

Полицейские Киева провели проверку и установили всех участников видеосъемки. Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона – последний недавно переехал в столицу. Граждане ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и преступлений, связанных с наркотиками.

"Мужчины оказались в затруднительном положении и решили просить у посетителей торгового центра материальную помощь. По словам последних, во время общения с одним из прохожих, они ввели в заблуждение своего собеседника относительно своей причастности к Силам обороны страны и последний в дальнейшем распространил указанное видео на широкую аудиторию", – сообщили в Нацполиции.

В конце концов с мужчинами провели разъяснительную беседу по поводу недопустимости распространения недостоверной информации. Им предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь.

В полиции призывают блогеров и медийных лиц обязательно проверять информацию перед публикацией ее на широкую общественность. Граждан же просят критически относиться к провокационным новостям в интернете, а в случае выявления людей, нуждающихся в помощи, обращаться в соответствующие службы.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Сил обороны, добровольно вернувшиеся на службу после СОЧ, снова будут получать денежные выплаты и обеспечение. Для этого требуется официальный приказ командира о зачислении в резервный батальон.

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