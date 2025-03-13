В преддверии Дня работников ЖКХ Кличко вручил столичным коммунальщикам сертификаты на служебное жилье

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии в канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения поздравил столичных коммунальщиков и вручил им почти 60 сертификатов на служебное жилье.

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Об этом сообщила пресс-служба городского головы Киева.

"ЖКХ – сложная сфера с большим комплексом проблем, которые накапливались десятилетиями. И к которым прибавились последствия и вызовы военной агрессии россии. И в этих условиях вы делаете все, чтобы город жил, функционировал. И его жители получали необходимые услуги, – отметил мэр Киева.

Клично отметил, что коммунальщики четвертый год работают в условиях военного положения, постоянных атак врага и нехватки рабочих.

"Ведь немало ваших коллег сегодня с оружием в руках защищают нашу страну. Да, у нас много вызовов – старые изношенные сети, жилищный фонд, нуждающийся в модернизации, отключение электроэнергии, нуждающейся в дополнительных решениях и усилиях. И вы делаете все, что в ваших силах, чтобы справиться в такой ситуации. Каждый из вас работает на своей работе. !Мне очень приятно поздравить вас с профессиональным праздником! – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что очередной отопительный сезон столица прошла без коллапсов и готовится к двухмесячнику по благоустройству, чтобы убрать Киев после зимы, сделать его красивее и привлекательнее.