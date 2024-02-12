В парке Спивоче в Киеве подготовили спецпрограмму ко Дню влюбленных: что будет 14 февраля

14 февраля парк Спивоче приглашает всех желающих провести День влюбленных на фестивале фонарей Lights&Dreams. Для гостей парка подготовили валентинки с предсказаниями, тематическую шоу-программу с аниматорами и развлечения для взрослых и детей.

В рамках фестиваля можно будет признаться в любви или даже сделать оригинальное предложение руки и сердца своей второй половинке. Для этого нужно написать о своем желании в частные сообщения официальной Instagram страницы парка. Также в этот особый день на Спивочому будет работать фотограф, который сделает профессиональные семейные фото для всех желающих.

"Романтическую атмосферу праздника создадут более 50 000 фонариков, иллюминационные композиции, валентинки с предсказаниями и амуры аниматоры. Приходите со своей второй половинкой, получайте новые впечатления от Фестиваля фонарей и запомните этот день навсегда!" – говорят организаторы.

Напомним, сейчас в парке Спивоче продолжается фестиваль масштабных световых инсталляций Lights &Dreams, каждая из которых достигает от 3-х до 7-ми метров в высоту. Кроме того, фестиваль предлагает всем посетителям интерактивные зоны досуга, зоны отдыха, файер-шоу, шоу аниматоров, стилизованные фотозоны, тематические фуд-корты и многое другое.

Купить билеты можно на официальном сайте Lights&Dreams.

Или на кассе парка Спивоче. Подробности – в Instagram и Facebook мероприятия.

Вход для ВСУ

и инвалидов I-II категории бесплатный

Где: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

Когда: 14 февраля

Вход: платный