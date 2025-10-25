'В мире всегда есть место чудесам': волонтер помог семье на Киевщине, которая оказалась в трудном положении. Видео

Председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник дал поручение взять под контроль ситуацию семьи на Киевщине, где отец имеет инвалидность. В частности, власти пообещали обустроить в доме семьи "нормальный пандус", поскольку инвалид может передвигаться только в коляске.

Видео дня

Об этом рассказал известный киевский волонтер, глава благотворительной организации HELPER Украина Данила Щербаков. Именно благодаря огласке истории указанной семьи, которую сделал волонтер, власть обратила внимание на проблему инвалида. Комментируя эту ситуацию, Щербаков отметил, что "в мире всегда есть место чудесам".

Первая встреча с семьей

По словам Щербакова, он случайно узнал о проблемах этой семьи. Поэтому благотворитель посетил ее, чтобы увидеть собственными глазами насущные потребности людей. Вместе с этим он отвез подарок сыну инвалида Денису.

Оксана, жена инвалида, рассказала, как несколько лет назад ее муж Стас попал в завал, его привалило, и он "восемь часов пролежал под завалом". Из-за этого мужчина потерял возможность ходить.

Сейчас эта семья пытается жить на семь тысяч гривен в месяц.

Данила привез Денису путевку на отдых в лагерь ProCamp, и узнал, что случайно сделал 12-летнему ребенку подарок на день рождения, который уже совсем скоро.

Также волонтер узнал, что у парня нет даже мобильного телефона, поэтому его обучение в школе оказалось под угрозой – потому что как учиться ребенку, если сейчас практически везде в Украине вместо походов в школу дети учатся дома за компьютерами.

Вторая встреча

И уже через два дня Даниил вновь посетил Стаса, Елену и Дениса. На этот раз он привез семье гораздо более нужные подарки – коляску для инвалида и соответствующую оргтехнику ребенку.

Еще после первого рассказа Даниила о семье в сети сторонники волонтера отметили, что "хотелось бы видеть продолжение", а они готовы помочь приобрести для семьи необходимые вещи. И продолжение не заставило себя ждать.

Более того, на первый рассказ отреагировала Киевская областная государственная администрация, а Николай Калашник пообещал обустроить в доме семьи пандус для коляски инвалида.

Понятно, что это только одна семья, тогда как сейчас в Украине, из-за соседей-"асвабадителей" таких семей тысячи. Однако именно для этого и работают украинские волонтеры – чтобы никто не остался без внимания и помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Даниил Щербаков получил заслуженные награды и отличия. Он признан волонтером 2025 года на Киевщине. А также Щербаков получил почетную грамоту и символический подарок от КОГА и награду от министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!