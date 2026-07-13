В Минкульте рассказали, согласовывался ли проект строительства 80-метрового жилого комплекса в охранной зоне ЮНЕСКО в Киеве

Министерство культуры Украины не одобрило проект строительства 80-метрового жилого комплекса в центре Киева. Он расположен в охранной зоне ЮНЕСКО – в буферной зоне объекта Всемирного наследия – Киево-Печерской лавры.

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Об этом сообщил специалист по охране памятников Дмитрий Перов на своей странице в Facebook. Он ссылается на официальный ответ ведомства относительно строительства по ул. Князей Острожских, 43/11.

"В центральном органе по охране культурного наследия отмечают, что строительные работы проводятся в охранной зоне объекта Всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские постройки, Киево-Печерская Лавра". Однако никаких разрешений на проведение таких работ, в частности сноса исторического здания училища связи, министерство не выдавало, проектную документацию не согласовывало", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в соответствии с ч. 14 ст. 5 Закона Украины "Об охране культурного наследия" к полномочиям Министерства культуры относится согласование программ и проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований в исторических ареалах населенных пунктов. Согласно ст. 37-2 закона, проведению градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований в буферной зоне предшествует информирование Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако соответствующее информирование о строительстве по адресу Князей Острожских, 43/11 не проводилось. А международный комитет ЮНЕСКО, соответственно, не давал согласия на строительство многоэтажного здания вблизи Лавры. Строительство является грубым нарушением международно-правовых обязательств и может привести к исключению Украины из международного комитета ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация отклонила петицию против строительства небоскреба высотой 80 метров в охранной зоне. Речь идет о проекте строительства жилого комплекса на Печерске в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Киево-Печерской лавры.

Стоит отметить, что эта история тянется уже несколько лет. Еще в июле 2020 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправными и отменил ограничение по высоте в 27 м для жилого дома по ул. Князей Острожских (Московская), 43/11а. Чем фактически разрешил строительство высотного здания высотой 80 метров.

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