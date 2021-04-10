В метро Киева задержали мужчин с гранатами. Фото

В Киеве на стации метро "Майдан Независимости" сотрудники Национальной гвардии задержали двух мужчин, у одного из них в сумке нашли две боевые гранаты.

Об этом сообщили на странице "Военная часть 3030" в Facebook. Отмечается, что взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф1 и РГД-5 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Во время проверки личных вещей граждан, которые были задержаны на станции метро "Майдан Независимости" в сумке одного было замечено два предмета, похожих на гранаты. Взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф1 и РГД-5", – говорится в сообщении.

На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции Украины и взрывотехников. Полиция начала проверку информации и устанавливает происхождение боеприпасов.

При этом сообщается, что оба задержанных мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены, а позже сам подорвался на гранате.