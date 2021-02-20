В метро Киева спортсмены жестоко избили СБУшников: их вычислили. Фото и видео

Установлены личности спортсменов, жестоко избивших двух офицеров СБУ на станции метро "Университет" в Киеве.

Как сообщается на сайте "Миротворец", нападение произошло 11 февраля в 20:30, в нем участвовали семь человек, которые занимаются боевыми видами спорта, один из них – тренер (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, парни-борцы перепрыгивали через турникет и зацепили одного из сотрудников СБУ в штатском, он сделал им замечание.

На эскалаторе парни пристали к офицерам и уже внизу напали на них.

Один из сотрудников спецслужбы получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимацию с проломленным черепом, переломом переносицы, многочисленными синяками и внутричерепными гематомами, а также с рваными ранами на лице.

Оба офицера являются ветеранами войны на Донбассе.

Установлено, что трое нападавших проживают в Василькове, двое – в Коцюбинском, один – в Броварах и один – в Киеве.

В "Миротворцы" отметили, что их родители начали кампанию по дискредитации пострадавших сотрудников СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель авто двумя ударами убил пешехода на дороге.