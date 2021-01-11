В метро Киева мужчина упал с лестницы

Олег Тимченко Кияни 12:40, 11.01.2021 Обновлено: 13:23, 11.01.2021

В метрополитене Киева в понедельник, 11 января, мужчина упал со ступенек во время перехода между станциями.

Как сообщил OBOZREVATEL очевидец, ЧП произошло на "Льва Толстого", а пассажир переходил с "Палаца спорта".

Мужчина травмировал спину, ему была оказана скорая медицинская помощь на месте.

Мужчине оказали медпомощь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:

  • Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";

  • Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";

  • Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;

  • Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";

  • удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;

  • удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).

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