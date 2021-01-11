У метро Києва чоловік упав зі сходів

Олег Тимченко Кияни 12:40, 11.01.2021 Оновлено: 12:52, 11.01.2021

У метрополітені Києва в понеділок, 11 січня, чоловік впав зі сходів під час переходу між станціями.

Як повідомив OBOZREVATEL очевидець, НП сталася на "Льва Толстого", а пасажир переходив із "Палацу спорту".

Чоловік травмував спину, йому було надано швидку медичну допомогу на місці.

Чоловікові надали медичну допомогу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:

  • Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";

  • Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";

  • Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільської;

  • Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";

  • подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;

  • подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).

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