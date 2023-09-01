В КП 'Жилинвестстрой-УКБ' отреагировали на обвинения прокуратуры по возобновлению домов на Межовой в Киеве

В столице восстановительные работы на жилых домах №24 и №26 на ул. Межева, поврежденные российской ракетой весной 2022 года, выполнялись с соблюдением строительных норм и действующего законодательства. Обвинения Киевской городской прокуратуры в служебной халатности с тяжелыми последствиями необоснованны и не соответствуют действительности.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Жилинвестстрой-УКБ".

По информации КП в декабре 2022 года проектная организация внесла изменения в рабочую документацию. Речь идет о приобретении профнастила. Согласно ему подрядчик приобрел и предоставил заказчику копии расходных накладных и сертификат качества, что подтверждает цену и соответствие государственным строительным нормам Украины.

"Производитель предоставил письмо, согласно которому гарантия на материалы составляет 10 лет. Следовательно, профнастил, который использовали при восстановлении кровли, отвечает государственным строительным нормам и цене, которая была актуальна на момент закупки в регионе", – говорится в сообщении.

Также в КП проинформировали, что на объектах восстановления в многоквартирных жилых домах по ул. Межевой устраивались металлические кровли из профильных листов. Проектная организация произвела расчет, подтверждающий запас прочности применяемого профнастила.

"Жилинвестстрой-УКС" сотрудничает со следствием. Представители предприятия готовы предоставлять правоохранительным органам всю необходимую документацию для подтверждения законности своих действий и требуют объективного, беспристрастного следствия, подытожили в КП.

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору КП "Жилинвестстрой-УКБ" по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый обвиняется в том, что при заключении договоров и смет он не проконтролировал соответствие использованных подрядчиком материалов, конструкций и изделий требованиям государственных стандартов и другим нормативным документам. Согласно выводам судебных экспертиз территориальной громаде Киева нанесен ущерб в размере около 800 тыс. грн.