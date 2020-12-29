В Киевсовете рассказали, будет ли дорожать проезд в транспорте

В Киеве в начале 2021 года не будет повышаться стоимость проезда в общественном городском транспорте.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, отметив, что речь идет о первых трех месяцах.

"В том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен", которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем, экономические предпосылки также для этого есть", – заявил он.

Однако, по его словам, ряд транспортных компаний рассматривает вопрос о повышении стоимости проезда, звучат разные цифры – от 10 до 12 грн.

"Объясняется со стороны перевозчиков это довольно просто – есть реальное уменьшение пассажиропотока на маршрутах. Вторая история – в январе увеличивается минимальная заработная плата, это будет отражаться на стоимости проезда. Однако в январе мы точно такого повышения еще не ожидаем", – добавил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, перевозчики могу поднять вопрос повышения цен на проезд в маршрутках от 10 до 15 гривен после окончания локдауна.