В Киевской области разоблачили группу наркодельцов: проведено 9 обысков. Фото и видео

В Киевской области правоохранители разоблачили и обезвредили банду наркоторговцев. Злоумышленники обустроили подпольную лабораторию и сеть сбыта тяжелых наркотиков в Броварском районе пристоличной области.

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В ходе 9 обысков обнаружено и изъят "товар" почти на миллион гривен по ценам на "черном рынке". Подробности рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небытов.

"Группу наркодельцов разоблачили полицейские Киевщины. Альфа-PVP, амфетамин, экстази - это далеко не полный перечень тяжелых наркотиков, которые сбывали драгдилеры в Telegram-каналах", - отметил глава полиции Киевщины.

В ходе операции полицейские провели 9 обысков в Броварском районе.

"Правоохранители провели 9 обысков в Броварском районе, где 26-летний организатор наркобизнеса и его приспешники обустроили подпольную лабораторию и собственную сеть сбыта зелья. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 800 тысяч гривен и это уже четвертая группа наркоторговцев, деятельность которой ликвидировали с начала нового года в Киевской области", – рассказал Небытов.

Глава полиции Киевщины подчеркнул: задержанным грозит до 10 лет за решеткой.

"Как видим, в стране война, а представители криминалитета продолжают заниматься наркобизнесом, зарабатывать деньги, разрушая украинскую нацию изнутри. Сейчас же за совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Хотя, по моему мнению, в условиях войны наркоторговцев надо наказывать и безальтернативно", – добавил генерал полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области задержали последовательницу коллаборанта Стремоусова. Гражданка РФ, много лет живущая в Украине, распространяла враждебную пропаганду и пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов о войне в Украине.

При этом россиянка почему-то не спешила уезжать назад в свою любимую Россию, а оставалась жить в Бучанском районе Киевской области.