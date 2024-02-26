В Киевской области маршрутка взлетела в кювет и перевернулась: есть пострадавшие. Фото

В понедельник, 26 февраля, в Обуховском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Автобус с людьми вылетел в кювет.

Об этом сообщает региональная полиция. Чрезвычайное происшествие зафиксировано недалеко от села Стайки.

По предварительным данным установлено, что водитель маршрутного такси "БАЗ", двигаясь по округленному участку дороги, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Шесть пассажиров и водитель получили телесные повреждения, на месте происшествия пострадавшие получили медицинскую помощь.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области легковушка на скорости выехала на встречную полосу, съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Старые Петровцы Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. К сожалению, в результате ДТП один из водителей погиб на месте, а второй – скончался в больнице.

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