В 'Киевгорстрое' обновили состав Наблюдательного совета и сменили руководство, – Кличко

В ПраТ "Киевгорстрой" для стабилизации работы компании обновили состав Наблюдательного совета и сменили руководство предприятия.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в начале заседания Киевсовета.

"Город работает над стабилизацией работы ПраТ "Киевгорстрой". Отмечу, что уже обновлен состав Наблюдательного совета предприятия и произошла смена руководства "Киевгорстроя". И сегодня они совместно готовят план стабилизации работы компании, который "Киевгорстрой" должен представить в ближайшие недели", – подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, для обеспечения интересов инвесторов речь идет о возобновлении эффективной работы компании и перезапуске строительства объектов.

Кличко отметил, что команда ждет презентацию пошагового плана и будет двигаться дальше, контролировать его воплощение.