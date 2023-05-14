В Киеве заработает украинско-белорусский хаб для помощи ВСУ и белорусским добровольцам

Общественная организация "Сустрэча" открывает в Киеве украинско-белорусский хаб. В первую очередь, он будет помогать ВСУ и белорусским добровольцам, которые защищают Украину от российских захватчиков.

Видео дня

Об этом организация сообщила в Telegram-канале. Хаб заработает на Ереванской улице.

Над этим проектом работает ОО "Встреча. Воля к справедливости". Целью его является создание централизованной платформы для совместного диалога, а также волонтерского движения белорусов в Украине.

Важно, что хаб будет принимать прямые заявки с фронта.

"Для чего мы эти определенные усилия предпринимаем – для того, чтобы, с одной стороны, помогать семьям наших воинов, белорусских, детям и так далее, чтобы волонтерское движение в том числе популяризировалось. С другой стороны, у нас существует огромная проблема в коммуникации между украинцами и белорусами", – говорится в сообщении.

В настоящее время выделяют следующие задачи украинско-белорусского хаба:

помощь с консультациями в онлайн и офлайн форматах;

помощь в экстренных ситуациях;

реализация совместных инициатив.

Также отмечают, что эксперты будут помогать анализировать ценность проектов для получения грантов.

Детали о будущем хабе обсудили во время пресс-конференции, которая состоялась в Киеве 11 мая 2023 года.