В Киеве запустили сервис "Единая квитанция" для оплаты коммунальных услуг

В Киеве компания YASNO (ООО "Киевские энергетические услуги") запустила сервис "Единая квитанция", который позволяет пользователям получать и оплачивать счета за коммунальные услуги в одном месте.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что новый сервис "Единая квитанция" объединяет в одном интерфейсе счета от различных поставщиков коммунальных услуг по конкретному адресу.

Пользователи могут просматривать актуальные начисления, выбирать необходимые счета, корректировать суммы, оплачивать их онлайн и проверять статус платежей. Также в сервисе доступна история платежей.

Чтобы воспользоваться "Единой квитанцией", нужно перейти в раздел "Коммунальные платежи" в личном кабинете или мобильном приложении, выбрать или добавить адрес. После этого система автоматически подтянет доступные счета для оплаты.

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"Мы объединили в одном интерфейсе счета от разных поставщиков. Теперь клиенты могут оплачивать их в привычном месте – в мобильном приложении YASNO или в личном кабинете. Не нужно переключаться между разными сервисами, искать счета и отдельно проверять каждый платеж. Вся необходимая информация всегда под рукой", – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

Напомним, ранее D.Solutions расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.