В Киеве запустили первую когенерационную газопоршневую установку на 1,5 МВт

В Киеве 7 ноября запустили в работу первую когенерационную газопоршневую установку мощностью 1,5 МВт. Установили оборудование с помощью USAID и проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"Сегодня, в условиях постоянных атак врага, нашим ключевым приоритетом является модернизация энергосектора. Столичные власти делают все, чтобы повысить устойчивость и энергетическую независимость Киева. В частности, важных объектов столицы", – написал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что в мае Киевсовет одобрил концепцию "Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации". Эту инициативу поддержали многие международные партнеры.

Она направлена на развитие в столице локальных источников комбинированного производства тепла и электроэнергии, более широкое использование альтернативных источников топлива.

"Киев заказал еще 15 когенерационных установок, которые должны поступить партиями в течение года. Ведь цель в течение года достичь дополнительной суммарной мощности около 170 МВт", – сообщил Кличко.