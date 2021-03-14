В Киеве заминировали Национальный цирк и Минкультуры – СМИ

В Киеве в воскресенье, 14 марта, якобы заминировали здание Национального цирка Украины и Министерства культуры.

Об этом сообщила сообщество "Киев Оперативный" в Facebook со ссылкой на анонимное сообщение. По словам собеседника, в зале цирка якобы находится человек с бомбой.

"Похоже, что заявитель имеет какие-то неприязненные отношения с руководством цирка, поскольку его единственным требованием было – уволить директора", – сказано в сообщении.

Как добавили в сообществе, соответствующие службы будут проверять информацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 февраля из-за сообщения о минировании были закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец Спорта".