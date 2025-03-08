В Киеве горел один из лицеев на Оболони: спасатели задействовали три пожарных машины. Фото и видео

В субботу, 8 марта, в Киеве произошел пожар в лицее №170, расположенном в Оболонском районе по улице Северной. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В 18:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в одном из зданий учебного заведения.

По указанному адресу прибыли спасатели, которые выяснили, что пожар возник в складском помещении для хранения бытовых принадлежностей на первом этаже трехэтажного здания.

Спасатели немедленно принялись за ликвидацию пожара. В 19:15 огонь был локализован на площади 40 квадратных метров, а в 19:36 полностью ликвидирован. Для тушения возгорания работало 15 спасателей, а также три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители, которые также выясняют все обстоятельства инцидента. Стоит отметить, что здание, в котором произошло возгорание, недавно пережило ремонтные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в четверг, 6 марта, произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину и ее котика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!