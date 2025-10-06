В Киеве вспыхнул пожар в двухэтажном здании: погиб человек. Фото

В понедельник, 6 октября, в Дарницком районе столицы в результате пожара на территории частной усадьбы погиб человек. Возгорание произошло в отдельно стоящем двухэтажном здании на площади 30 кв. м.

Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что причину возникновения пожара и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что ночью 5 октября в селе Процив Бориспольского района произошел пожар, в результате которого погибла целая семья. Среди жертв двое детей, 6 и 7 лет.

Напомним, во время массированного комбинированного удара по Львовской области в ночь на воскресенье, 5 октября, россияне убили четырех человек в селе Лапаевка. Все жертвы оказались членами одной семьи, в частности погибла 15-летняя девушка.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской общины россияне прицельно ударили дроном по жилому дому. В результате атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.

