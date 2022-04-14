В Киеве возобновил работу самый масштабный в Украине рынок 'Столичный'

В военном Киеве возобновил работу самый масштабный в Украине рынок "Столичный". Он начал работу 11 апреля.

Об этом сообщили на сайте рынка. Рынок работает ежедневно с 7:00 до 17:00, включая выходные и праздничные дни.

"В первый день продавцов не много, но они уже есть! Прогнозируем, что к выходным количество открытых торговых точек будет постепенно расти", – отметили в администрации рынка.

Стоимость аренды на рынке снизилась на 50%. Также для торговых и закупочных авто снижены тарифы на въезд, их можно посмотреть здесь.

Ранее в Киеве восстановил робот Житний рынок и работает по обычному графику.