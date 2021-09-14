В Киеве возле озера Вырлица уничтожили деревья, которые посадили ветераны АТО. Видео

В Киеве на берегу озера Вырлица в ночь с 13 на 14 сентября группа из четырех человек уничтожила несколько десятков деревьев, которые накануне высадили представители нескольких ветеранских организаций. Вандалы действовали поспешно – в суматохе рубили деревца или вырывали их с корнем.

Об этом пишет издание Aspi News. Соответствующее видео уничтожения деревьев также опубликовал на Facebook пользователь Федор Андрейченко (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Как сказано в материале, мотив такого поступка неизвестен. Журналисты предполагают, что, вероятно, действовали так называемые экоактиависты.

"Если действовали так называемые "экоактивисты", которые в последнее время преследуют ветеранов АТО в Facebook, распространяя против украинских защитников откровенную ложь, то, как их "борьбе за экологию" поможет уничтожение молодых деревьев? Если деревья сломали, чтобы расчистить площадку возле озера для будущего застройщика многоэтажек, то тогда можно говорить о "псевдоэкологах". По крайней мере настоящий эколог и даже просто нормальная психически здоровый человек не поднимет руку на дерево", – говорится в материале.

Видео дня

Напомним, 9 сентября ветераны АТО расчистили от мусора и сорняков площадку у озера Вырлица и высадили на ней несколько десятков деревьев. Свои мотивы АТО-шники объяснили желанием привести в порядок территорию вокруг озера, чем в течение 40 лет никто не занимался.

Также активисты выступают за строительство на берегу Вырлицы Центра реабилитации воинов АТО, поскольку подобного заведения до сих пор нет в Украине.