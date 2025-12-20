В Киеве возле Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными обнаружили радиомаячок: что известно. Фото

Вечером в пятницу, 19 декабря, в Киеве возле входа в общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными обнаружили неизвестный электронный предмет. Внешне он похож на радиомаячок, который светится зеленым цветом.

Видео дня

Об этом сообщили на странице Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Facebook. Там отметили, что об этой находке сотрудники Коордштаба сразу сообщили в полицию и специальные профильные службы.

На месте работала следственно-оперативная группа для выяснения происхождения и функций найденного устройства. Правоохранители изучали все возможные обстоятельства появления "радиомаячка" вблизи приемной Координационного штаба.

"Общественная приемная Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Киеве это открытое публичное пространство, созданное для помощи семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих", – отмечается в посте.

