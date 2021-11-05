В Киеве водитель устроил "гонки" с полицией, протаранил авто и снес палатку с фруктами. Фото и видео
Полицейские Киева задержали 20-летнего водителя автомобиля "Жигули", который при побеге наехал на торговые палатки с фруктами, совершил ДТП с другим авто, после чего дважды перевернулся. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции. В ходе патрулирования лесопарковой зоны полицейские заметили ВАЗ и водителя, который при появлении стражей порядка сел за руль, выехал на встречную полосу движения и начал убегать (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
Наряды полиции пытались остановить водителя, грубо нарушавшего правила дорожного движения. Мужчина совершил наезд на торговые палатки и на Днепровской набережной задел автомобиль Hyundai. В результате ДТП "Жигули" дважды перевернулись, а водитель вышел и пытался скрыться, но был задержан.
"Гонщик" признался, что убегал потому, что употреблял наркотические "соли".
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С нарушителем также работают следователи для квалификации его противоправного действия.
Статистика ДТП в Украине
За девять месяцев 2021 года на дорогах Украины произошло более 137 тысяч ДТП. По данным Патрульной полиции, эти аварии унесли жизни 2225 человек, еще примерно 22 тыс. человек в них пострадали, получив травмы разной степени тяжести.
Немало резонансных ДТП произошло в Украине в октябре, в том числе с участием несовершеннолетних водителей. Читайте о них в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пригороде Киева вечером 1 ноября Renault столкнулся с маршруткой. Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии.