В Киеве водитель устроил "гонки" с полицией, протаранил авто и снес палатку с фруктами. Фото и видео

Полицейские Киева задержали 20-летнего водителя автомобиля "Жигули", который при побеге наехал на торговые палатки с фруктами, совершил ДТП с другим авто, после чего дважды перевернулся. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции. В ходе патрулирования лесопарковой зоны полицейские заметили ВАЗ и водителя, который при появлении стражей порядка сел за руль, выехал на встречную полосу движения и начал убегать (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Наряды полиции пытались остановить водителя, грубо нарушавшего правила дорожного движения. Мужчина совершил наезд на торговые палатки и на Днепровской набережной задел автомобиль Hyundai. В результате ДТП "Жигули" дважды перевернулись, а водитель вышел и пытался скрыться, но был задержан.

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"Гонщик" признался, что убегал потому, что употреблял наркотические "соли".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. С нарушителем также работают следователи для квалификации его противоправного действия.

Статистика ДТП в Украине

За девять месяцев 2021 года на дорогах Украины произошло более 137 тысяч ДТП. По данным Патрульной полиции, эти аварии унесли жизни 2225 человек, еще примерно 22 тыс. человек в них пострадали, получив травмы разной степени тяжести.

Немало резонансных ДТП произошло в Украине в октябре, в том числе с участием несовершеннолетних водителей. Читайте о них в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пригороде Киева вечером 1 ноября Renault столкнулся с маршруткой. Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии.