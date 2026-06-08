В Киеве водитель микроавтобуса устроил шахматные гонки и перевернулся. Видео

В субботу, 6 июня, в Киеве произошло ДТП на улице Набережно-Рыбальской. Там водитель микроавтобуса устроил шахматные гонки между автомобилями и перевернулся.

Видео дня

Видео момента аварии в Facebook опубликовал журналист, общественный активист Константин Андриюк. На кадрах видно, как бус пытается обгонять другие авто на дороге.

В итоге микроавтобус врезался в разделительный барьер и перевернулся на бок.

В патрульной полиции Киева не сообщали о пострадавших в результате ДТП, но предупреждали об осложнении движения транспорта в направлении Северного моста.

Как сообщал OBOZ.UA, на Оболони в Киеве утром в воскресенье, 7 июня, произошло серьезное ДТП. Легковое авто на большой скорости вылетело с дороги на тротуар, авария случилась рядом с остановкой общественного транспорта и детской площадкой: без жертв обошлось чудом.

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