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В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается

Олег Шевченко
Кияни
5 минут
13,2 т.
В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается

В Киеве внук академика несколько месяцев заливал квартиру соседа, который практически с первого дня на фронте защищает Украину. Когда военный приехал домой, то обнаружил ужасную картину: в квартире отваливается гипсокартон, вздулась мебель, стены и потолок покрылись плесенью. Однако внук академика оплачивать нанесенный ущерб не хочет.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сосед уверял, что вода течет с крыши

Военнослужащий Валентин Ильчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправил жену с дочкой в Европу, а сам пошел воевать.

У семьи есть квартира в Киеве, на первом этаже двухэтажного царского дома. В свое время Валентин сделал тут ремонт, поменял коммуникации, сантехнику, полы, отделал потолки и стены гипсокартоном, заказал новую мебель. Затем у супругов родилась дочь, тут она подрастала, делала свои первые шаги. Со временем супруги перебрались жить за город, а квартиру сдавали друзьям. Перед началом вторжения она стояла пустая.

В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается

Незадолго до вторжения квартиру над ними купил некий Дионисий Зербино. Вероятно, он является внуком академика Академии медицинских наук Украины Дмитрия Деонисовича Зербино.

В первые месяцы полномасштабной войны квартира Валентина стояла пустой, а потом, в начале лета 2022 года, он там поселил сотрудника своей фирмы, который выбрался из оккупированного Херсона.

И все было хорошо до конца августа. Пока со второго этажа в квартиру военнослужащего не начала течь вода. Поскольку дом двухэтажный, то наверху, кроме соседа Дионисия, никого нет.

Правда, сосед свою вину отрицал, уверял, что у него в квартире ничего не течет, это течет крыша во время дождей. И по перекрытиям вода обходит квартиру Дионисия на втором этаже и проникает только в жилье Валентина.

В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается

Вода из квартиры соседа текла 9 месяцев

Валентин был занят на фронте, там был разгар боев. Супруга с дочкой за границей, дистанционно ничего решить не удавалось. Коллега пожил сколько смог, но потом уехал.

В марте военнослужащий приехал в Киев, зашел в квартиру и был шокирован. Вода как текла несколько месяцев назад, так и течет.

Времени что-то делать не было, вернулся в мае и позвонил соседу, предложил встретиться. Видимо, тогда Дионисий решил, что все-таки что-то надо делать, и вызвал работников ЖЭКа.

В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается

"Сотрудники ЖЭКа как раз разобрали у него пол, где текла труба. И в это время к нему в квартиру захожу я и все это вижу. Из трубы хлещет вода и течет ко мне. Жэковцы все отремонтировали, через три дня мама зашла в нашу квартиру и сказала, что все начало подсыхать. ЖЭК составил акт, который доказывает, что проблема была именно в квартире соседа", – рассказывает Валентин.

Фактически квартиру военного затапливать сосед начал в августе 2022 года, а проблему решили только в мае 2023 года. Девять месяцев вода делала свое дело.

Обвалился гипсокартон, стены и потолки в плесени

В результате такого потопа в ванной у Валентина отошла плитка, все стены в подтеках от воды, испорчены розетки, потолок покрылся черной плесенью, вздулась мебель, есть проблемы с коммуникациями, по которым несколько месяцев текла вода.

В кухне поврежден гипсокартон подвесного потолка, краска на потолке и стенах вздулась и тоже осыпается. Появились трещины в стыках между стенами и потолком, которые пошли и в гостиную, стены покрыты желтыми подтеками. Кроме этого, уничтожена кухонная мебель – панели шкафов вздулись и все покрыто плесенью, испорчена и кухонная поверхность. Также вздулся ламинат на полу.

Когда Валентин пригласил соседа в квартиру и спросил: "Что будем делать?" – тот ответил: "Давай сделаем ремонт 50 на 50". Когда Валентин отказался, то сосед предложил тысячу долларов, что, естественно, стоимость ремонта никак не покроет.

В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается
В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается
В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается

"Я ему сказал, что я хочу, чтобы мне вернули квартиру в то состояние, в котором она была. Ни больше ни меньше. Давай вызываем бригаду. Я свою приглашаю, они все оценят. Ты приглашай свою, чтобы все было прозрачно. Я конфликтов не хочу, мне их хватает на войне", – рассказывает Валентин.

Строители военного приехали с рулетками, измерили все и написали смету. Затем пришел сосед со своим представителем, который осмотрел квартиру, даже ничего не измерив, и насчитал 53 тысячи гривен.

Естественно, за такие деньги сейчас отремонтировать жилье, поменять кухонную мебель просто невозможно.

Решать конфликт придется в суде

Адвокат помог Валентину на основании сметы строителей составить претензию. Стоимость ремонта 380 тысяч гривен. На вопрос военного, когда сосед сможет рассчитаться, Дионисий ответил, что в ближайший месяц будет занят, и предложил общаться с его представителем.

Валентин уже отправил все документы в суд.

Мы позвонили Дионисию Андреевичу Зербино и попросили его прокомментировать ситуацию.

Но он отказался. Предложил нам обращаться к юристам. Пообещал прислать контакты своего адвоката. Но на момент публикации нам ничего не пришло.

Кто такой Дионисий Зербино? Судя по всему, он является внуком академика НАМН Украины Дмитрия Деонисовича Зербино. В биографии ученого указано, что у него есть два сына. Старший Андрей Дмитриевич Зербино, врач-хирург, видимо, это отец Дионисия.

И Дмитрий Дмитриевич Зербино, который работает преподавателем в университете "Львовская политехника". Это дядя. Кстати, с дядей связана громкая история. В декабре 2020 года в "Львовской политехнике" произошел скандал. Преподаватель института компьютерных наук университета Дмитрий Зербино использовал в тестах для студентов 1-го курса порнокартинки. Он называл это якобы японской методикой, которая позволяет соединять обучение с удовольствием.

Преподавателю сделали выговор и на некоторое время отстранили от работы.

Отец Дионисия, Андрей Зербино, судя по youcontrol, владеет компанией в партнерстве с гражданином США. Основной вид деятельности фирмы – аренда автомобилей. Он прописан в квартире в центре Киева, на Большой Васильковской.

Имя Дионисия Зербино упоминается в связи с выборами депутатов в 2016 году. Тогда некий Дионисий Зербино, 1991 года рождения, был членом избирательной комиссии по 27-му округу Днепропетровской области. Его место регистрации было в Черниговской области.

"Мы живем в правовом государстве, и все конфликтные ситуации должны решаться в суде. Благодаря друзьям, которые помогли найти адвоката, который уже отправил иск в суд, года через два я получу решение и даже какую-то компенсацию за полностью уничтоженную часть своей жизни", – подводит итог Валентин Ильчук.

Конечно, Валентин Ильчук возмущен тем, что он уже полтора года с оружием в руках защищает Украину, а в это время человек, который вполне подходит под призывной возраст, спокойно живет в Киеве, уничтожает его имущество, его дом, куда теперь он уже не сможет вернуться. И теперь этот сосед не собирается ничего восстанавливать.

Вероятно, он надеется, что война все спишет, пройдет время и все как-то само собой решится.