В Киеве внук академика залил квартиру военного, пока тот был на фронте: оплачивать ущерб мужчина отказывается

В Киеве внук академика несколько месяцев заливал квартиру соседа, который практически с первого дня на фронте защищает Украину. Когда военный приехал домой, то обнаружил ужасную картину: в квартире отваливается гипсокартон, вздулась мебель, стены и потолок покрылись плесенью. Однако внук академика оплачивать нанесенный ущерб не хочет.

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Сосед уверял, что вода течет с крыши

Военнослужащий Валентин Ильчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправил жену с дочкой в Европу, а сам пошел воевать.

У семьи есть квартира в Киеве, на первом этаже двухэтажного царского дома. В свое время Валентин сделал тут ремонт, поменял коммуникации, сантехнику, полы, отделал потолки и стены гипсокартоном, заказал новую мебель. Затем у супругов родилась дочь, тут она подрастала, делала свои первые шаги. Со временем супруги перебрались жить за город, а квартиру сдавали друзьям. Перед началом вторжения она стояла пустая.

Незадолго до вторжения квартиру над ними купил некий Дионисий Зербино. Вероятно, он является внуком академика Академии медицинских наук Украины Дмитрия Деонисовича Зербино.

В первые месяцы полномасштабной войны квартира Валентина стояла пустой, а потом, в начале лета 2022 года, он там поселил сотрудника своей фирмы, который выбрался из оккупированного Херсона.

И все было хорошо до конца августа. Пока со второго этажа в квартиру военнослужащего не начала течь вода. Поскольку дом двухэтажный, то наверху, кроме соседа Дионисия, никого нет.

Правда, сосед свою вину отрицал, уверял, что у него в квартире ничего не течет, это течет крыша во время дождей. И по перекрытиям вода обходит квартиру Дионисия на втором этаже и проникает только в жилье Валентина.

Вода из квартиры соседа текла 9 месяцев

Валентин был занят на фронте, там был разгар боев. Супруга с дочкой за границей, дистанционно ничего решить не удавалось. Коллега пожил сколько смог, но потом уехал.

В марте военнослужащий приехал в Киев, зашел в квартиру и был шокирован. Вода как текла несколько месяцев назад, так и течет.

Времени что-то делать не было, вернулся в мае и позвонил соседу, предложил встретиться. Видимо, тогда Дионисий решил, что все-таки что-то надо делать, и вызвал работников ЖЭКа.

"Сотрудники ЖЭКа как раз разобрали у него пол, где текла труба. И в это время к нему в квартиру захожу я и все это вижу. Из трубы хлещет вода и течет ко мне. Жэковцы все отремонтировали, через три дня мама зашла в нашу квартиру и сказала, что все начало подсыхать. ЖЭК составил акт, который доказывает, что проблема была именно в квартире соседа", – рассказывает Валентин.

Фактически квартиру военного затапливать сосед начал в августе 2022 года, а проблему решили только в мае 2023 года. Девять месяцев вода делала свое дело.

Обвалился гипсокартон, стены и потолки в плесени

В результате такого потопа в ванной у Валентина отошла плитка, все стены в подтеках от воды, испорчены розетки, потолок покрылся черной плесенью, вздулась мебель, есть проблемы с коммуникациями, по которым несколько месяцев текла вода.

В кухне поврежден гипсокартон подвесного потолка, краска на потолке и стенах вздулась и тоже осыпается. Появились трещины в стыках между стенами и потолком, которые пошли и в гостиную, стены покрыты желтыми подтеками. Кроме этого, уничтожена кухонная мебель – панели шкафов вздулись и все покрыто плесенью, испорчена и кухонная поверхность. Также вздулся ламинат на полу.

Когда Валентин пригласил соседа в квартиру и спросил: "Что будем делать?" – тот ответил: "Давай сделаем ремонт 50 на 50". Когда Валентин отказался, то сосед предложил тысячу долларов, что, естественно, стоимость ремонта никак не покроет.

"Я ему сказал, что я хочу, чтобы мне вернули квартиру в то состояние, в котором она была. Ни больше ни меньше. Давай вызываем бригаду. Я свою приглашаю, они все оценят. Ты приглашай свою, чтобы все было прозрачно. Я конфликтов не хочу, мне их хватает на войне", – рассказывает Валентин.

Строители военного приехали с рулетками, измерили все и написали смету. Затем пришел сосед со своим представителем, который осмотрел квартиру, даже ничего не измерив, и насчитал 53 тысячи гривен.

Естественно, за такие деньги сейчас отремонтировать жилье, поменять кухонную мебель просто невозможно.

Решать конфликт придется в суде

Адвокат помог Валентину на основании сметы строителей составить претензию. Стоимость ремонта 380 тысяч гривен. На вопрос военного, когда сосед сможет рассчитаться, Дионисий ответил, что в ближайший месяц будет занят, и предложил общаться с его представителем.

Валентин уже отправил все документы в суд.

Мы позвонили Дионисию Андреевичу Зербино и попросили его прокомментировать ситуацию.

Но он отказался. Предложил нам обращаться к юристам. Пообещал прислать контакты своего адвоката. Но на момент публикации нам ничего не пришло.

Кто такой Дионисий Зербино? Судя по всему, он является внуком академика НАМН Украины Дмитрия Деонисовича Зербино. В биографии ученого указано, что у него есть два сына. Старший Андрей Дмитриевич Зербино, врач-хирург, видимо, это отец Дионисия.

И Дмитрий Дмитриевич Зербино, который работает преподавателем в университете "Львовская политехника". Это дядя. Кстати, с дядей связана громкая история. В декабре 2020 года в "Львовской политехнике" произошел скандал. Преподаватель института компьютерных наук университета Дмитрий Зербино использовал в тестах для студентов 1-го курса порнокартинки. Он называл это якобы японской методикой, которая позволяет соединять обучение с удовольствием.

Преподавателю сделали выговор и на некоторое время отстранили от работы.

Отец Дионисия, Андрей Зербино, судя по youcontrol, владеет компанией в партнерстве с гражданином США. Основной вид деятельности фирмы – аренда автомобилей. Он прописан в квартире в центре Киева, на Большой Васильковской.

Имя Дионисия Зербино упоминается в связи с выборами депутатов в 2016 году. Тогда некий Дионисий Зербино, 1991 года рождения, был членом избирательной комиссии по 27-му округу Днепропетровской области. Его место регистрации было в Черниговской области.

"Мы живем в правовом государстве, и все конфликтные ситуации должны решаться в суде. Благодаря друзьям, которые помогли найти адвоката, который уже отправил иск в суд, года через два я получу решение и даже какую-то компенсацию за полностью уничтоженную часть своей жизни", – подводит итог Валентин Ильчук.

Конечно, Валентин Ильчук возмущен тем, что он уже полтора года с оружием в руках защищает Украину, а в это время человек, который вполне подходит под призывной возраст, спокойно живет в Киеве, уничтожает его имущество, его дом, куда теперь он уже не сможет вернуться. И теперь этот сосед не собирается ничего восстанавливать.

Вероятно, он надеется, что война все спишет, пройдет время и все как-то само собой решится.