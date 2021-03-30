В Киеве резко возрастет количество зарядных станций для электрокаров

Киевская городская государственная администрация и Группа "Нафтогаз" заключили Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по созданию и развитию инфраструктуры для электрических автомобилей по которому в городе появятся 50 электрических станций для подзарядки автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Киев приветствует инициативы, призванные улучшить экологическую безопасность города и продолжает воплощать масштабные проекты в этом направлении. Использование возобновляемых источников энергии благодаря увеличению количества зарядных станций для электрокаров будут способствовать уменьшению выбросов вредных газов от автомобильного транспорта, а следовательно – улучшению состояния атмосферного воздуха в Киеве, что является одним из приоритетных направлений развития города", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Зарядная станция, которую установили в рамках Меморандума, уже работает на Бессарабской площади в центре столицы. Там обустроили четыре паркоместа с зарядным комплексом типа EUA-2, подходит для основных видов электромобилей мировых брендов. Среднее время зарядки одного автомобиля – до 2,5 часа. Рассчитаться водители могут банковской картой с помощью специального приложения в смартфоне.

"Развитие сети электрозаправочных станций в украинской столице является важной составляющей стратегии Группы "Нафтогаз". С одной стороны, мы увеличиваем долю проектов по альтернативной энергетике, с целью достижения углеродистой нейтральности в 2040 году, – резюмировал Сергей Перелома, первый заместитель председателя правления Группы "Нафтогаз".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Киеве планируют построить мост-волну на Оболони, а также провести реконструкцию Голосеевского парка.