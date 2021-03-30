У Києві різко зросте кількість зарядних станцій для електрокарів

Київська міська державна адміністрація та Група "Нафтогаз" уклали Меморандум про взаємодію та співпрацю щодо створення та розвитку інфраструктури для електричних автомобілів, за яким у місті з'являться 50 електричних станцій для підзарядки автомобілів.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

"Київ вітає ініціативи, покликані покращити екологічну безпеку міста та продовжує втілювати масштабні проєкти в цьому напрямі. Використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню кількості зарядних станцій для електрокарів сприятимуть зменшенню викидів шкідливих газів від автомобільного транспорту, а отже – поліпшенню стану атмосферного повітря у Києві, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку міста", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зарядна станція, яку встановили в межах Меморандуму, вже працює на Бессарабській площі у центрі столиці. Там облаштували чотири паркомісця із зарядним комплексом типу EUA-2, що підходить для основних видів електромобілів світових брендів. Середній час зарядки одного автомобіля – близько 2,5 години. Розрахуватися водії можуть банківською карткою за допомогою спеціального застосунку в смартфоні.

"Розвиток мережі електрозаправних станцій в українській столиці є важливою складовою стратегії Групи "Нафтогаз". З одного боку, ми збільшуємо частку проєктів з альтернативної енергетики, маючи на меті досягнення вуглецевої нейтральності 2040 року, – резюмував Сергій Перелома, перший заступник голови правління Групи "Нафтогаз".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 2021 року в Києві планують звести міст-хвилю на Оболоні, а також провести реконструкцію Голосіївського парку.