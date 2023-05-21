В Киеве установили инсталляцию в честь стойкости защитников 'Азовстали' в плену. Фото

В Киеве установили инсталляцию к годовщине выхода защитников Мариуполя из комбината "Азовсталь" в плен к государству-агрессору России, где большинство из них находятся до сих пор. Инсталляция символизирует силу и веру героических украинских воинов, которые в полном окружении защищали несокрушимый Мариуполь.

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Об этом сообщило издание "Вечерний Киев" в Facebook. Символ в виде двух рук, связанных веревками, появился на Софийской площади в столице.

Инициаторами создания инсталляции стали члены общественной организации "Ассоциация семей защитников "Азовстали".

Как пишет издание, таким образом родные пленных украинских военных решили напомнить украинцам, что год плена – это не только пытки, голод и страдания пленных, но и жизнь их родных в страхе, боли и неизвестности.

Напомним, что год назад, 20 мая 2022 года, тысячи защитников Мариуполя, а также гражданские, оказавшиеся в бомбоубежищах "Азовстали", попали в плен. Часть бойцов удалось вернуть домой благодаря обмену, однако на территории государства-террориста РФ по-прежнему остаются тысячи украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая Украина вернула из российского плена 45 украинцев. Среди них – 42 защитника и трое защитниц Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Одного из воинов удалось освободить из российского плена уже во второй раз.