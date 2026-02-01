В Киеве тепло вернули в еще более 1500 многоэтажек, – Кличко

В Киеве продолжается масштабное восстановление теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме Украины. За последнюю ночь коммунальщикам удалось вернуть тепло еще в более 1500 многоэтажных домов столицы.

Власти уверяют, что все службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, аварийная ситуация в энергосистеме привела к временному отключению теплоснабжения в значительном количестве жилых домов города. В течение минувшей ночи аварийные бригады тепловиков и энергетиков подключили к отоплению еще более 1500 многоэтажек, что позволило существенно уменьшить масштабы проблемы.

"За минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины", – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 февраля без тепла в Киеве остаются около 1000 жилых домов. Городской голова подчеркнул, что работы по восстановлению теплоснабжения не прекращаются ни днем, ни ночью, а все возможные ресурсы направлены на ликвидацию последствий аварии.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян", – добавил он.

Напомним, после массового отключения света в субботу, 31 января, Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города. По состоянию на вечер отопления не было в 2600 многоэтажках. Большинство из них расположены на правом берегу столицы.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Киеве в субботу останавливалось движение поездов метрополитена. Это произошло из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. Около 15:30 подземка снова заработала.

– По всей стране применялись аварийные и экстренные отключения света. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что кибератака не была причиной крупной аварии в энергосистеме.

