Киев восстанавливает системы жизнеобеспечения города: Кличко сказал, сколько домов сейчас остаются без тепла

После массового отключения света в субботу, 31 января, Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города. По состоянию на вечер отопления не было в 3 419 многоэтажках.

Подавляющее большинство из них расположены на правом берегу столицы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что авария привела к остановке водо- и теплоснабжения. На левом берегу поставки воды уже восстановили. По состоянию на 18:30 субботы, на пониженном давлении система водоснабжения работала в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах правобережья.

"Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам", – заверил городской голова.

Что предшествовало

В последний день января примерно в 10:40 в городе Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях массово исчезло электроснабжение. Кроме этого, проблемы наблюдались в Молдове.

В Министерстве энергетики Украины заявили о технологическом нарушении с одновременным отключением линий:

400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы;

750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Это привело к аварийным каскадным отключениям в электроэнергетической сети и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Уже в течение нескольких часов энергосистема Украины постепенно начала восстанавливаться.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Киеве в субботу останавливалось движение поездов метрополитена. Это произошло из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. Около 15:30 подземка снова заработала.

– По всей стране применялись аварийные и экстренные отключения света. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что кибератака не была причиной крупной аварии в энергосистеме.

