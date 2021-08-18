В Киеве суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в избиении журналиста

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток 19-летнего Никиту Губского, который участвовал в нападении на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного во время акции протеста Национального корпуса. Его защита настаивала на домашнем аресте.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 16 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Адвокат Губского заявил, что "тестостерон сделал свое", но решение суда считает незаконным. По словам защитника, его клиент "не отбитый парень, а совершенно нормальный человек, который поступил некрасиво".

Сам подозреваемый на вопросы журналистов не отвечал, только говорил, что сожалеет и признает свою вину. Его якобы никто не заставлял извинятся перед журналистом, он сам принял такое решение.

Видео дня

По версии адвоката, кто-то во время акции начал подстрекать и говорить, что это плохой журналист, а его подзащитный в этой суматохе "не смог критически мыслить".

Как сообщал OBOZREVATEL, участники акции "Остановим капитуляцию", которая состоялась под Офисом президента 14 августа, совершили нападение на корреспондента Александра Кужельного. Они требовали от него фотографий, сделанных во время митинга, после чего применили силу.

Позже в Нацкорпусе опубликовали официальное заявление относительно инцидента. В нем говорится, что нападающие "были наказаны и попросили прощения" у пострадавшего.