В Киеве создадут платформу для помощи ВПЛ: Кличко рассказал подробности

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко инициировал создание киевской платформы, чтобы вместе с властью временно оккупированных территорий и городов, где продолжаются активные боевые действия, помогать внутренним переселенцам, переехавшим в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"Война, которую развязала Россия, заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и переехать в другие города страны, в частности в Киев. Из зарегистрированных с 24 февраля 2022 года в столице сегодня проживает более 210 тысяч переселенцев. Из них около 46 тысяч детей. А с 2014 года – 410 тысяч внутренне перемещенных лиц", – сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что на уровне государства до сих пор не урегулированы все необходимые вопросы обеспечения потребностей и прав ВПЛ. Но Киев постоянно делает все, чтобы переселенцы жили комфортно и легче адаптировались на новом месте, чтобы были обеспечены всеми сервисами, которые имеют киевляне. Столица помогает им найти работу, оказывает медицинские и социальные услуги. Заботится о том, чтобы все дети могли продолжить учебу в школах, ходить в сады. Также город бесплатно предоставляет определенным категориям переселенцев квартиры для временного проживания.

"Война продолжается. И очень важно, чтобы мы, мэры украинских городов, объединили усилия для помощи людям, которые пострадали от войны и нашли убежище в столице. И с этой целью я инициирую создание постоянно действующей киевской платформы – для сотрудничества столичной власти и власти временно оккупированных городов и городов, где продолжаются активные боевые действия, чтобы мы вместе помогали ВПЛ, которые вынуждены были переехать в столицу. Эта платформа станет площадкой для обмена информацией о потребностях и возможностях городов, для координации усилий по оказанию гуманитарной помощи переселенцам, для поддержания связей между ВПЛ и их городами", – подчеркнул Виталий Кличко.

В Киевской платформе содействия ВПЛ принимают участие 25 представителей громад, в том числе Луганской, Херсонской, Сумской, Донецкой, Запорожской областей.