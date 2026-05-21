В Киеве состоится суперфинал Национального конкурса 'Красота страны/Mrs Ukraine 2026'

30 мая в 15:00 во Freedom Hall состоится Суперфинал Национального конкурса "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" – одно из самых престижных событий страны в сфере красоты, женского лидерства, социальных инициатив и благотворительности.

В этот день на одной сцене будет выбрана Королева Украины, а также несколько Mrs Ukraine, которые будут представлять Украину на известных международных конкурсах красоты. Конкурс уже много лет объединяет ярких, успешных и социально активных женщин из разных городов Украины, для которых красота – это не только внешность, но и внутренняя сила, позиция, ответственность и способность вдохновлять других.

Организаторы события – организатор и основательница конкурса Ирина Келлер и исполнительный директор Алина Вереник. Ирина Келлер – Первая вице миссис Земной шар 2018, которая развивает конкурс как масштабную платформу для современных украинских женщин, их самореализации, социальных инициатив и представления Украины на международной арене, в частности Mrs Globe.

Отдельной важной миссией Суперфинала станет благотворительный сбор средств для Национального института травматологии и ортопедии на реабилитацию раненых защитников Украины.

Гостей вечера ждет масштабная программа, дефиле финалисток, церемония награждения, звездные гости и выступления украинских артистов. На сцене в этот вечер выступят Максим Бородин, Елена Тополя, Марта Адамчук и LADA. Ведущими события станут Павел Шилько / DJ Pasha и кинозвезда Анастасия Цимбалару.

В финале конкурса за главные титулы будут соревноваться участницы из разных городов Украины: Татьяна Щербина, Анастасия Ленна, Юлия Гладун, Алина Зозуля, Юлия Симонова и Анна Плачкова из Киева, Анна Свистунова из Глевахи Киевской области, Елена Белявец из Хмельницкого, Снежана Паленко из Белой Церкви, Екатерина Жовниренко из Днепра и Марина Яковенко из Львова.

В состав жюри конкурса вошли актер, режиссер, общественный деятель Ахтем Сеитаблаев, актриса Ольга Сумская, кинорежиссер Денис Тарасов, продюсер, общественный и культурный деятель Алексей Донцов, генеральный директор общенациональной премии "Человек года" Аркадий Райцин, председатель Национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова, победительница "КРАСОТА СТРАНЫ 2025" Виктория Денисова, победительница Mrs European Nations 2025 Евгения Деркач, победительница Mrs European Nations Petite 2025 Марьяна Садовник, победительница мирового конкурса Mrs Globe 2008, модель Ирина Черномаз, многократный чемпион мира по бодибилдингу Вадим Василевский и общественный деятель, поэтесса Татьяна Репеде.

Среди гостей события будут известные украинцы, инфлюенсеры, представители бизнеса, а также ожидается Валерия Лисовская – Мисс Украина 2025, которая будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Мира".

Суперфинал "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" объединит красоту, культуру, благотворительность и силу украинских женщин, которые сегодня формируют новый образ современной Украины – свободной, смелой, достойной и способной вдохновлять мир.

Событие состоится 30 мая в 15:00 во Freedom Hall в Киеве.

Билеты: concert.ua