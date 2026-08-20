В Киеве состоится четвертый форум "Освіта ДивоСвіту 2026"

4 октября 2026 года в киевском Pochayna Event Hall в четвёртый раз пройдёт форум "Освіта ДивоСвіту", который соберет более 700 гостей, свыше 40 спикеров и развернётся на двух сценах. Сквозной темой мероприятия этого года станет "Искусство быть" – разговор об образовании как пространстве формирования личности, где воспитание не измеряется оценками или дипломами, а раскрывается через четыре ключевых состояния: видеть реальность без искажений, понимать связи, ответственно действовать и сохранять внутреннюю целостность во времена неопределенности. Своими мыслями и опытом на форуме поделится мощное сообщество интеллектуалов и практиков, среди которых: Андрей Зелинский, Александр Филоненко, Георгий Коваленко, Владимир Никитин, Рена Марутян, Юлия Лапутина, Любомир Шимкив, Филипп Духлий и другие.

Видео дня

"Образование ДивоСвита – это способность в период великих вызовов не утратить самое важное: человечность. Оно помогает человеку находить путь к себе, к другому и к миру, видеть глубже, искать смысл и воспитывать свободных и достойных людей, которые будут творить будущее", – делится Андрей Зелинский.

Как это было в прошлом году

В программе форума запланированы две параллельные сцены: на первой развернётся путешествие по "Карте ДивоСвита" вместе с послами платформы "Человек ДивоСвита"; на второй – пройдут панельные дискуссии и сольные выступления, посвящённые образованию в действии, вызовам современной школы и поиску решений, способных работать в реальности. Также участников ждут творческие мастерские, телесные практики самопознания и спецпроект – подкаст "За текстом", где писатели и военные будут говорить о литературе, которая должна стать частью современного образования.

Главные истории дня

"В педагогике главное мастерство – не объяснять, а удивлять. Ведь именно с удивления начинается интерес, а с интереса – настоящее обучение", – рассказывает Александр Филоненко.

Особое место на форуме занимает детско-подростковое пространство "Халабуда" от "Культурных сил" для участников от 7 до 17 лет. Это тёплое и открытое пространство, где нет страха сделать что-то "не так", где детей ждут творческие мастерские, интерактивные игры, перформансы, динамические занятия, открытая арт-зона "Арт-беседа" для свободного рисования и спокойного отдыха, а также уютная зона чтения с подборкой детских книг от издательства "Колесо Жизни". Отдельная часть "Халабуды" – искренние беседы с подростками о медиа, создании контента, публичности, ответственности за собственные слова, самовыражении и страхах, где можно быть собой, исследовать новое, ошибаться и находить свой собственный способ говорить о себе.

Мероприятие будет полезно для учителей, преподавателей, руководителей учебных заведений, студентов, психологов, художников, представителей образовательных проектов и бизнеса. Участники смогут послушать выступления ведущих спикеров, обменяться опытом, найти партнеров и единомышленников, а также присоединиться к совместному поиску такого образования, которое сформирует человека, необходимого для будущего страны.

Истоки этой инициативы уходят корнями в многолетнюю деятельность издательства "Колесо Жизни" и неформальной исследовательско-образовательной платформы "Человек-ЧудоСвета", которые уже более 18 лет создают условия для развития внутренней силы и мировоззрения. Философской основой проекта служит сказка о. Андрея Зелинского "Звезды Семена" – о путешествии к своему истинному "я" и воспитании свободных людей.

Организаторы мероприятия: издательство "Колесо Жизни" и неформальная исследовательско-образовательная платформа "Человек – Чудо Мира".

Специальный партнер: Учебно-методический центр "Образование. Дети. Будущее".

Генеральный медиапартнер: "Всеосвита"

Медиапартнеры: "Громадське радіо", Mind.ua, The Page, Speka, "Вечерний Киев", Oboz.ua, "Фокус", "Деловая Столица", Education.ua, Ua.news

Мероприятие состоится 4 октября 2026 года в Киеве по адресу: Pochayna Event Hall (проспект Степана Бандеры, 23, 3-й этаж ТЦ Gorodok Gallery).

Подробная информация, программа и билеты доступны на официальном сайте форума. Военнослужащие и участники боевых действийсмогут посетить мероприятие со скидкой в 50 процентов при наличии подтверждающего документа.

"Образование ДивоСвита" приглашает провести этот день в кругу людей, для которых образование начинается с удивления!