В Киеве сдают в аренду на Airbnb банковское хранилище с бронированной дверью

На Airbnb появилось предложение аренды помещения бывшего банковского хранилища. Теперь каждый, кто давно мечтает побыть наедине и придумать наконец-то стартап на миллиард или просто отоспаться от шумного мегаполиса, может по самой низкой допустимой сайтом цене забронировать для себя комнату с 1,5-тонной бронированной дверью.

Как написано в объявлении, это место, где можно "сказать заботам "прощайте, я вне зоны!", остаться, наконец, наедине с собой и хорошенько выспаться". В комнате, как и в реальных апартаментах, есть кровать, бассейн, мощная акустическая система и возможность смотреть любимые фильмы на 180° благодаря проектору на две стены. А будущим гостям здесь предлагают отдохнуть, ловить инсайты или просто, наконец-то, отоспаться от себя.

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В действительности комната является частью креативного пространства AHUB KYIV, который недавно открылся в историческом центре столицы, и предназначена для переговоров и митапов. Это уникальная Sense Room, спроектированная таким образом, чтобы влиять одновременно на все шесть чувств человека: зрение, слух, нюх, вкус, равновесие и осязание. Каждый посетитель AHUB может воспользоваться комнатой, если нужно перезагрузить мысли или просто хочется закрыться от остального мира за бронированной дверью. Комната, как и всё пространство, будет работать с учётом карантинных ограничений.

AHUB KYIV — новое креативное пространство от Альфа-Банка Украина для тех, кто создаёт. А также для тех, кто ещё не догадывается, что может создавать. И даже для тех, кто не верит, что вообще способен что-либо создать. Оно объединяет в себе одновременно концептуальный коворкинг-хамелеон с конференц-залом, переговорными комнатами и баром, а также место для саморазвития с лекциями и мастер-классами. Это уже второе такое пространство — первый AHUB открыли в декабре прошлого года во Львове.

Как найти? Киев, ул. Ярославов Вал, 7.

Как получить входной билет в пространство? При помощи чат-бота.

Как работает? Каждый день без выходных с 8:00 до 24:00.