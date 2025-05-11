В Киеве ребята стримили на Twitch, хвастаясь 'черным оружием' и призывали его не регистрировать: как отреагировали в полиции

В самом центре Киева компания молодых людей провела стрим на платформе Twitch, во время которого открыто демонстрировала незарегистрированное огнестрельное оружие и призывала не оформлять его официально. Стример под ником "Инкмейт" публично поддерживал эти заявления, утверждая, что разрешение не нужно, а "гонять в черную" — это нормально.

Видео дня

В трансляции, которую смотрели 6-8 тысяч зрителей, один из участников — парень в голубой кофте Lacoste возрастом около 16-18 лет — заявил, что имеет "ствол" без документов.

В комментарии OBOZ.UA полиция Киева сообщила, что уже отрабатывает данную информацию и лиц, которые щеголяли "черным" оружием, поэтому ждем деталей.

За незаконное хранение огнестрельного оружия в Украине предусмотрена уголовная ответственность по статье 263 УКУ — от 3 до 5 лет лишения свободы.

Если речь идет о холодном оружии — возможно административное наказание или лишение свободы до 3 лет, в зависимости от обстоятельств

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух мужчин, один из которых во время ссоры едва не до смерти избил товарища. После совершения преступления злоумышленник и его друг оттащили пострадавшего в кабину лифта, чтобы "скрыть следы", и оставили его в беспомощном состоянии.

Также, 8 мая в Софиевской Борщаговке под Киевом произошли трагические события, когда военный и его теща стали жертвами убийства. На эксклюзивном видео от OBOZ.UA видно, как стрелок, выходя из своего двора, расстреливает автомобиль, вероятно, с жертвами внутри, а затем возвращается во двор, где, по предположениям, убивает еще одного человека. Стрелок уже задержан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!