В Киеве разворачивают мобильные бытовые комплексы, переданные Порошенко

В одном из районов Киева заработал первый мобильный комплекс, где люди могут постирать и высушить одежду, выпить горячего чая и зарядить гаджеты. Это модифицированный проект Фонда Порошенко и ОО "Справа Громад", в рамках которого более 300 подобных бытовых вагончиков с начала полномасштабного вторжения передали во фронтовые бригады.

Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"10 проклятых морозных дней дома вокруг почти полностью без света и воды. За это время холод и российский террор успели превратить уютные квартиры этих семей и многих других киевлян на промерзшие бетонные коробки. Проект, который мы создали еще много лет назад, чтобы помочь военным почувствовать себя немножко уютнее и комфортнее в экстремальных условиях – теперь помогает и гражданским. Не думал, что до такого дойдет. Но должны реагировать", – говорит Порошенко.

"Теперь наши мобильные стирально-душевые комплексы работают не только на всей линии фронта, но и в Киеве. Люди могут впервые за 10 дней постирать и сразу посушить вещи, зарядить гаджеты и фонарики, согреть детей и себя чаем, кофе и печеньем. Хотел бы я сейчас посмотреть в глаза тем, кто высмеивал, что мы создаем эти комплексы", – отметил пятый Президент.

Работу первого установленного в Киеве пункта помощи лично проверила Марина Порошенко с депутатами Киевсовета.

"Сегодня вместе с командой мы работали в одном из микрорайонов Голосеевского района — том самом, который больше всего пострадал от последних комбинированных атак врага. Жители рассказывают: вода появляется лишь время от времени, тепло — так же. А электроснабжения в домах не было совсем уже более 8 суток", – написала она в соцсетях.

"Мы обустроили мобильные пункты солидарности. В одном из них жители Голосеева могут постирать и высушить вещи. В другом – выпить горячего чая, подключиться к интернету и подзарядить свои электронные устройства. В таких условиях даже базовые вещи становятся жизненно необходимыми", – пишет лидер "Евросолидарности" в Киевсовете.

Подобные пункты планируют установить и на других локациях по Киеву – там, где наиболее затруднительная ситуация.

"На днях Украину снова накроет большое похолодание. Кое-где обещают до 20 градусов мороза. Мы готовимся оперативно реагировать и быть там, где людям это наиболее нужно. Очень трудно, очень холодно, очень устали. Но должны держаться вместе", – отмечает Петр Порошенко.