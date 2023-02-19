В Киеве разгорелся скандал из-за задержания мужа блогерши: полиция прояснила ситуацию. Видео

В Киеве блогер заявила, что ее мужа якобы безосновательно задержали представители Нацполиции, а ее избили. По словам женщины, ее спутника правоохранители "душили", а на нее "набросились" и ударили по голове. Однако в НПУ данные блогера возразили и заявили, что мужчина сам нанес правоохранителю повреждение, а пара вела себя по-хамски и нарушала ПДД.

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На своей странице в Instagram блогер с ником mari___my_ray в воскресенье, 19 февраля, заявила, что автомобиль, в котором она ехала со своим мужем остановили патрульные.

"Позже они его бросили на обрыв дороги и начали душить, и когда я увидела, что муж теряет сознание и он весь синий, я начала выбегать на дорогу и кричать "помогите". Люди вызвали другую полицию, но боялись к ним подойти. Я побежала к мужу и начала кричать и просить остановиться, на что не было реакции, и когда я их начала трогать по плечу, на меня набросились, выкрутили мне руки, дали по голове, бросили на пол и выбросили мой телефон подальше", – заявила блогер.

При этом она сказала, что ей якобы "страшно жить в такой стране и с такими полицейскими".

Однако по данным официальных представителей НПУ, все было не совсем так. Как сообщил на своей странице в Facebook Алексей Белошицкий, первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции, мужчина двигался по городу на большой скорости – 160 км/ч и "поджимал" другие машины.

По его словам, внимание правоохранителей привлекло несоблюдение безопасной дистанции и интервала, неиспользование предупредительных сигналов во время изменения направления движения. Поэтому, по словам Белошицкого, автомобиль и был остановлен.

Он отметил, что пара якобы вела себя по-хамски и угрожала правоохранителям. По информации представителя патрульной полиции, когда блог вмешалась в инцидент, полицейский тыльной стороной руки пытался оградить ее от проезжей части и удалить на безопасную дистанцию.

В это время ее муж напал на полицейского, оказывал противодействие задержанию и нанес повреждение патрульному.

По его словам, нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

"Им занимаются следователи. Патрульным спасибо за службу. Спасибо сознательным украинцам за поддержку. Мы на страже вашей безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и еще одном регионе страны правоохранители провели обыски у ребят, которые организовывали пьяные вечеринки, открыто уголовное производство. Ребята употребляли алкоголь, унижали девушек, а затем загружали доказательства своих "развлечений" в интернет.

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