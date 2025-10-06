В Киеве рассмотрят алгоритм установления мобильных укрытий в столице

В Киеве в понедельник, 6 октября, рассмотрят алгоритм установки мобильных укрытий в столице.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Наконец, наши многочисленные обращения о необходимости правового урегулирования вопроса мобильных укрытий дали результат. И сегодня мы рассмотрим алгоритм их установки в столице", – написал Кличко.

Он напомнил, что требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне и теперь их закупка и обустройство не будет сопровождаться десятками уголовных дел.

"А главное – определено, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей в них было безопасным", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что строительство и обустройство укрытий в последние годы является приоритетом для Киева: столица направила на это более 7 млрд грн. В частности, было отремонтировано почти 2000 укрытий.

"К сожалению, на выделенные в этом году на укрытие 4 млрд грн районные администрации столицы не выполнили и трети от запланированных работ. Мобильные укрытия, безусловно, необходимы в местах, где нет возможности устроить стационарные. Поэтому средства, которые РГА не могут использовать, будем перенаправлять на мобильные укрытия. Очень надеюсь, что районные администрации справятся по крайней мере с этой задачей и смогут закупить и установить мобильные укрытия надлежащего качества", – отметил мэр.

Он призвал ускорить реализацию проектов, связанных с укрытиями, поскольку они являются критически важными для киевлян.